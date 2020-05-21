США

Слуцкий анонсировал ответ на выход США из Договора по открытому небу

22:16, 21 мая 2020

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России есть план реагирования на односторонних выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.

Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН. <...> Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности, — цитирует Слуцкого ТАСС.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий международного документа.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной и опубликовала список претензий ещё в феврале.

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