Слуцкий анонсировал ответ на выход США из Договора по открытому небу

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России есть план реагирования на односторонних выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.
Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН. <...> Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности, — цитирует Слуцкого ТАСС.
Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий международного документа.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной и опубликовала список претензий ещё в феврале.
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