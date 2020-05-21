Слуцкий анонсировал ответ на выход США из Договора по открытому небу

В Конгресс США внесли законопроект, который в случае принятия ограничит право американского президента Дональда Трампа на выход из международных договоров без предварительного одобрения парламентариев.

Об этом сообщает ТАСС. Незадолго до этого Трамп подтвердил намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу с Москвой. Вместе с тем окончательное решение не было принято. В администрации главы...