Случаи заражения COVID-19 Трампа и его жены зарегистрируют во Флориде

https://static.news.ru/photo/f6bc3f26-053b-11eb-9ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа президента США Дональда Трампа и его жены Мелании будут внесены в статистику штата Флорида. Об этом 3 октября сообщили в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что американский лидер и первая леди заразились коронавирусом. По словам лечащего врача президента Шона Конли, они чувствуют себя хорошо. Трамп продолжит выполнять свои обязанности и не передаст никакие свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что тесты на COVID-19 сдали госсекретарь США Майк Помпео и уже упомянутый Пенс. У обоих коронавирус не был обнаружен.

В Вашингтоне отметили, что официальным местом жительства Трампа и его супруги является именно Флорида, поэтому их случаи заражения зарегистрируют там. В столичном округе Колумбия включают в перечень, как сообщил Вашингтон, только своих жителей. Об этом же заявили представители властей Флориды, передаёт телекомпания CNN.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп прибыл в госпиталь, записав перед этим видеообращение с благодарностью в адрес тех, кто за него переживает.

Трамп подтвердил, что направляется в медучреждение, но подчеркнул свою уверенность в том, что ему ничего не угрожает.