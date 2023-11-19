Рейтинг одобрения Байдена в США поставил новый антирекорд NBC: рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 40%

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Джо Байден

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его нахождения на посту главы Белого дома, следует из результатов опроса NBC News. Он составил 40%. Такие показатели объясняются тем, что избиратели недовольны проведением его внешней политики в вопросе палестино-израильского конфликта. Согласно результатам опроса, нынешний лидер США впервые отстает от экс-главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии президентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Отрицательный сдвиг в позициях по отношению к Байдену наиболее выделяется среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль переусердствовал в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди американцев в возрасте от 18 до 34 лет, 70% из которых осуждают произраильскую позицию Байдена. В сентябре политику Байдена одобряли 46% таких избирателей, сейчас же их доля снизилась до 31%.

Ранее в палате представителей США сообщили о скором решении по поводу процедуры импичмента Байдена. Отмечалось, что контролирующие палату представителей республиканцы подозревают президента в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Британский журналист Шэй Боттомли писал, что над Соединенными Штатами нависла угроза гражданской войны из-за обострения политической обстановки перед выборами в 2024 году. По его словам, на карту поставлена сама демократия.