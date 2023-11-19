Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его нахождения на посту главы Белого дома, следует из результатов опроса NBC News. Он составил 40%. Такие показатели объясняются тем, что избиратели недовольны проведением его внешней политики в вопросе палестино-израильского конфликта. Согласно результатам опроса, нынешний лидер США впервые отстает от экс-главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии президентских выборов, которые состоятся в следующем году.
Отрицательный сдвиг в позициях по отношению к Байдену наиболее выделяется среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль переусердствовал в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди американцев в возрасте от 18 до 34 лет, 70% из которых осуждают произраильскую позицию Байдена. В сентябре политику Байдена одобряли 46% таких избирателей, сейчас же их доля снизилась до 31%.
Ранее в палате представителей США сообщили о скором решении по поводу процедуры импичмента Байдена. Отмечалось, что контролирующие палату представителей республиканцы подозревают президента в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
Британский журналист Шэй Боттомли писал, что над Соединенными Штатами нависла угроза гражданской войны из-за обострения политической обстановки перед выборами в 2024 году. По его словам, на карту поставлена сама демократия.