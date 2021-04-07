Проблемы со здоровьем Навального обеспокоили Белый дом

https://static.news.ru/photo/e78d5ec2-97c6-11eb-b298-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Соединённые Штаты обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Мы обеспокоены сообщениями о том, что здоровье господина Навального ухудшается, что он объявил голодовку и ему требуется дополнительная медицинская помощь, — сказала она.

Также пресс-секретарь Джо Байдена призвала Москву принять меры по обеспечению безопасности и здоровья оппозиционера. Псаки напомнила, что российские власти несут ответственность за его здоровье и благополучие, пока он находится в колонии, передаёт РИА Новости.

Мы призываем немедленно его освободить, а также прекратить преследование в отношении его сторонников, — подчеркнула она.

Вашингтон продолжит внимательно следить за состоянием Навального, заключила Псаки.

Накануне адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Ранее Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей, писал NEWS.ru.