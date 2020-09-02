Помпео назвал КНР единственной и наибольшей угрозой для США

https://static.news.ru/photo/fa53f318-ed9e-11ea-80a5-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: photonews.at/Georges Schneider v/GlobalLookPress

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая — единственная и наибольшая угроза для Соединённых Штатов и американцев.

Такое заявление он сделал в эфире американского телеканала Fox News.

Коммунистическая партия Китая наращивает свои вооружённые силы, она проникла в Соединённые Штаты теми способами, которые не применяла Россия, её экономическая мощь использовалась через государственные предприятия и субсидирование компаний для уничтожения десятков тысяч рабочих мест по всему центру Америки, и это недопустимое поведение, — отметил госсекретарь США.

Кроме того, Майк Помпео напомнил, что именно из Китая пришла коронавирусная инфекция, которая распространилась по всему миру и нанесла большой ущерб США.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп работает над проблемой угрозы Китая для Соединённых Штатов.

И затем, конечно, мы все по сей день страдаем от вируса из китайского города Ухань. Коммунистическая партия Китая могла замедлить его, остановить его, сообщить миру о том, что происходит. Но вместо того чтобы предоставить нам полную информацию, они её скрыли. Это тысячи жизней и миллиарды долларов, уничтоженные и в Соединённых Штатах, и ​​во всём мире. Это то, что делают авторитарные режимы, — подытожил Майк Помпео.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому выразил беспокойство по поводу планов Китая по покупке украинского завода «Мотор Сич».