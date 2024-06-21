Огромный таракан парализовал брифинг Госдепа США The Hill: огромный таракан прервал брифинг пресс-секретаря Госдепа США Миллера

Фото: state.gov

Мэтью Миллер

Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер заметил огромного таракана на стене и прервал брифинг с журналистами, сообщило издание The Hill. Спикер отвечал на вопрос репортера, когда заметил насекомое.

Извините, что отвлекаюсь, но он довольно крупный, — заявил Миллер.

Миллер позже отметил, что пожалел о решении сообщить журналистам о таракане. Представитель Госдепа США счел, что теперь им «будет трудно сосредоточиться на очень важных вещах», которые он должен донести.

Через пару минут таракана устранили. Раздался звук хлопка, после чего послышались аплодисменты аудитории. Затем Миллер резюмировал, что проблема решена.

Ранее сообщалось, что количество вызовов из-за тараканов и клопов в Москве за четыре года наблюдений увеличилось как минимум в два раза. Причиной стал непрофессиональный подход к защите помещений от паразитов. В 2023 году на 100 обращений приходилось 50 вызовов из-за тараканов, а 25 — из-за клопов. В этом году количество вызовов с жалобами на клопов и тараканов сравнялось.

До этого DailyStar писал об эпидемии блох в Великобритании. По данным издания, за последний месяц за советом о том, как избавиться от насекомых, к поисковику Google обратилось порядка 10 тысяч человек. При этом ветеринары заявляют, что причиной распространения насекомых стали домашние животные.