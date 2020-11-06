Пелоси заявила, что новым президентом США будет Байден

https://static.news.ru/photo/a1f2b2e0-204d-11eb-81c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Global Look Press

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Джо Байден получил мандат избирателей.

По её словам, кандидат от демократов «скоро станет избранным президентом США» (термин president-elect используется в Соединённых Штатах для обозначения кандидата на пост главы государства в период между победой на выборах и инаугурацией).

Как передаёт РИА Новости, Пелоси, общаясь с журналистами, заметила, что ей «радостно выйти» к представителям СМИ с хорошими новостями. Она добавила, что 6 ноября — это счастливый день для США. По словам спикера нижней палаты конгресса, ещё утром стало ясно, что пара Джо Байден — Камала Харрис одержала победу в борьбе за Белый дом.

Действующий президент Дональд Трамп своё поражение принимать отказывается. Он обвинил своего оппонента в махинациях с голосами и потребовал пересчёта в ключевых штатах. Как писал NEWS.ru, в Джорджии уже объявлено, что пересчёт состоится.