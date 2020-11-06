Пелоси заявила, что новым президентом США будет Байден

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Джо Байден получил мандат избирателей.
По её словам, кандидат от демократов «скоро станет избранным президентом США» (термин president-elect используется в Соединённых Штатах для обозначения кандидата на пост главы государства в период между победой на выборах и инаугурацией).
Как
Действующий президент Дональд Трамп своё поражение принимать отказывается. Он обвинил своего оппонента в махинациях с голосами и потребовал пересчёта в ключевых штатах. Как писал NEWS.ru, в Джорджии уже объявлено, что пересчёт состоится.