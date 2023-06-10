На Западе Россию похвалили за успешное отражение контрнаступления ВСУ Politico: Россия успешно отражает контрнаступление Украины

Фото: МО Украины

Российская армия эффективно противостоит контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), что, как предполагается, станет серьезным вызовом для Киева, пишет американская газета Politico. Издание отмечает, что в интернете стали появляться фотографии, предположительно, уничтоженных украинских танков Leopard немецкого производства, которые участвовали в текущем контрнаступлении ВСУ. Кроме того, в статье упоминаются видео с уничтоженными американскими боевыми машинами пехоты Bradley.

Но в сети появляются и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники, что означает, что украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление, — отмечается в публикации.

Журналисты добавляют, что хотя военная кампания находится на очень ранней стадии, имеющиеся фотографии наглядно демонстрируют, что для Украины механизированное ведение боевых действий не будет простым, и на данный момент Россия успешно справляется с противодействием контрнаступлению.

CNN до этого отмечал со ссылкой на источники в Белом доме, что Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.