Минобороны США склоняются к естественному происхождению коронавируса

Много слухов и спекуляций в самых разных средствах массовой информации, блогах и т. д. Ничего удивительного, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных, чтобы серьезно изучить это. Я бы сказал, что на данный момент эта (версия об искусственном происхождении вируса) неубедительна, факты указывают на естественное, но мы не знаем наверняка, — привели слова председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли в РИА Новости.