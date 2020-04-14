Минобороны США склоняются к естественному происхождению коронавируса

https://static.news.ru/photo/d76c35e0-7e90-11ea-9bf1-fa163e074e61_660.jpgМарк Милли Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress
Министерство обороны США склоняется к естественному происхождению коронавируса, но не отрицает возможность того, что вирус мог быть разработан в лаборатории.
Много слухов и спекуляций в самых разных средствах массовой информации, блогах и т. д. Ничего удивительного, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных, чтобы серьезно изучить это. Я бы сказал, что на данный момент эта (версия об искусственном происхождении вируса) неубедительна, факты указывают на естественное, но мы не знаем наверняка, — привели слова председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли в РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, комитет сената США намерен провести расследование причин возникновения коронавирусной инфекции. Кроме того, комитет рассмотрит реакцию ВОЗ на распространение вируса и насколько она была своевременная.