https://static.news.ru/photo/6d09446c-289c-11ea-bcff-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Минфина США рассекретит материалы, ставшие основанием для иска против бизнесмена Олега Дерипаски, говорится в документе суда округа Колумбия, который рассматривает иск миллиардера с требованием снять санкции.

Стоит отметить, что основанием для обвинений в адрес Дерипаски его адвокат Алексей Мельников назвал только статьи о бизнесмене в изданиях The Times, The Telegraph и The Nation. В то время как часть по делу была засекречена.

Как ранее писал NEWS.ru, бизнесмен Олег Дерипаска, его дочь и сын попали в список людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процесс лишения гражданства островного государства.