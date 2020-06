Иранские хакеры пытались взломать аккаунты сотрудников Трампа в Google

Одновременно китайские хакеры пытались взломать аккаунты представителей штаба Джо Байдена. Об этом руководитель рабочей группы Google по анализу угроз Шейн Хантли рассказал в Twitter.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG