Иранские хакеры пытались взломать аккаунты сотрудников Трампа в Google

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Миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины. По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми.

Он отметил, что это может стать проблемой, так как после появления вакцины от коронавируса потребуется добиться группового иммунитета. Для этого необходимо ввести препарат 80% населения. Если же люди продолжат считать...