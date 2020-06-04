США

Иранские хакеры пытались взломать аккаунты сотрудников Трампа в Google

21:37, 04 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Google зафиксировала активность хакеров вокруг аккаунтов сотрудников предвыборного штаба президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. По данным организации, взломать их хотели люди из Ирана.

Одновременно китайские хакеры пытались взломать аккаунты представителей штаба Джо Байдена. Об этом руководитель рабочей группы Google по анализу угроз Шейн Хантли рассказал в Twitter.

Мы послали пользователям наше предупреждение о правительственных атаках и сообщили об этом федеральным правоохранительным органам, — добавил он.

Как ранее сообщал NEWS.ru, несколько сотрудников компании Facebook, Inc. уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента США Дональда Трампа.

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