Иранские хакеры пытались взломать аккаунты сотрудников Трампа в Google

https://static.news.ru/photo/20a318da-a693-11ea-b7c2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Компания Google зафиксировала активность хакеров вокруг аккаунтов сотрудников предвыборного штаба президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. По данным организации, взломать их хотели люди из Ирана.
Одновременно китайские хакеры пытались взломать аккаунты представителей штаба Джо Байдена. Об этом руководитель рабочей группы Google по анализу угроз Шейн Хантли рассказал в Twitter.
Мы послали пользователям наше предупреждение о правительственных атаках и сообщили об этом федеральным правоохранительным органам, — добавил он.
Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG
Как ранее сообщал NEWS.ru, несколько сотрудников компании Facebook, Inc. уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента США Дональда Трампа.