Глава ЦРУ: медленные темпы контрнаступления ВСУ были ожидаемы

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Медленные темпы, с которыми проходит контрнаступление Вооруженных сил Украины, не должны вызывать удивления, заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. По его словам, это было ожидаемо.

На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжелая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться, — сказал Бернс.

Он отметил, что у российской армии было несколько месяцев для подготовки долговременной обороны в Запорожье на юге Украины. ВС РФ соорудили большие и плотные минные поля, подчеркнул глава ЦРУ. Бернс заявил, что украинским военным будет тяжело добиться прогресса в своем контрнаступлении.

Ранее заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский раскрыл подробности контрнаступления киевского режима. По его словам, на Угледарском направлении Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются прорвать оборону России. В настоящее время линия соприкосновения остается статичной, указал Ходаковский. При этом он отметил высокую активность украинских дронов-камикадзе, часть из которых успешно сбивается.