FP: США теряют Саудовскую Аравию, ключевого союзника в борьбе с РФ и КНР

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США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая тяготеет к КНР и России, пишет журналист Аарон Миллер в статье для журнала Foreign Policy. По словам обозревателя, дни «моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу. В условиях современной холодной войны, как утверждает Миллер, Саудовская Аравия сблизилась с РФ и КНР.

Журналист уточнил, что саудиты уже в течение долгого времени занимаются укреплением связей с Пекином, однако именно сейчас в отношениях двух государств произошли стратегические изменения в сторону, близкую к сотрудничеству. Вашингтон, как указал в статье обозреватель, более не рассматривает регион Ближнего Востока в качестве приоритетного направления ведения внешней политики. В связи с этим, как считает Миллер, Эр-Рияд начал строить мосты с Китаем.

Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы, — подчеркнул Миллер.

Ранее обозреватель британской газеты Rai Al Youm Халид аль-Джауси предположил, что в Саудовской Аравии решили отвернуться от Вашингтона. Более перспективным там посчитали союз России и Китая. По его словам, у наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда отношения с США испортились при президенте Джо Байдене.