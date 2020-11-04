Facebook пометил слова Трампа о победе на выборах как преждевременные

https://static.news.ru/photo/ba01adfe-1e82-11eb-8e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling via imago-images.de/Global Look Press

Руководство Facebook пометил заявления президента США Дональда Трампа о победе на выборах как преждевременные.

Согласно заявлению компании, соцсеть будет напоминать под каждым постом кандидата от Республиканской партии о победе, что голоса ещё подсчитываются. При этом в Facebook заверили, что предупреждающие пометки будут стоять и под сообщениями соперника американского лидера демократа Джо Байдена.

Ранее Трамп выступил с обращением к американцам. Он заявил, что он выиграл выборы. В своём выступлении республиканец перечислил штаты, в которых выборщики и избиратели поддержали его. Он, в частности, отметил успех в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Как писал NEWS.ru, пост главы США в Twitter о том, что у него пытаются украсть выборы, пометили как «вводящий в заблуждение».

По предварительным результатам, кандидат от Демократической партии Джо Байден имеет небольшое преимущество перед Трампом. Байдена поддержало 238 выборщиков при необходимых 270 голосах для победы. Предпочтение действующему президенту отдали 213 выборщиков.