Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне — 0–0,25% годовых по итогам заседания. Такое мнение выразили американские эксперты.
Двухдневное заседание ФРС проходит 9–10 июня.
После встречи регулятором будет объявлено решение по ключевой ставке и опубликованы экономические прогнозы. Затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
После выхода новой статистики по безработице <...> определённые аналитики предположили бы, что ФРС примет это во внимание при решении вопроса о процентной ставке. Однако, скорее всего, ФРС не удовлетворится этими улучшениями и не сочтёт свою работу по поддержанию экономики законченной, — передаёт РИА Новости слова главы американского фонда Principal Investors Кайла Шостака.
По его словам, в ряде стран центральные банки для стимулирования экономики ввели отрицательные ставки. ФРС же пока остановилась на нулевой. Он отметил, что такой сценарий стимулировал бы потребителей и бизнес брать деньги взаём для покупок товаров и услуг.
С Шостаком согласился эксперт института CSIS Скотт Макдоналд.
Продолжаются споры о том, следует ли ФРС принимать отрицательные ставки <...> Президент Трамп считает, что это так, и подталкивал ФРС к отрицательной ставке. Пауэлл остался против этого. Поднятия или повышения ставки в этот раз не будет, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная резервная система (ФРС) США не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и не рассматривает данный вопрос. Об этом ещё 13 мая заявил Джером Пауэлл.
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