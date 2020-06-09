Эксперты: ФРС США сохранит процентную ставку на прежнем уровне

https://static.news.ru/photo/45ba8de8-aae3-11ea-b293-fa163e074e61_660.jpg Здание ФРС США в Вашингтоне Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне — 0–0,25% годовых по итогам заседания. Такое мнение выразили американские эксперты.

Двухдневное заседание ФРС проходит 9–10 июня.

После встречи регулятором будет объявлено решение по ключевой ставке и опубликованы экономические прогнозы. Затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

После выхода новой статистики по безработице <...> определённые аналитики предположили бы, что ФРС примет это во внимание при решении вопроса о процентной ставке. Однако, скорее всего, ФРС не удовлетворится этими улучшениями и не сочтёт свою работу по поддержанию экономики законченной, — передаёт РИА Новости слова главы американского фонда Principal Investors Кайла Шостака.

По его словам, в ряде стран центральные банки для стимулирования экономики ввели отрицательные ставки. ФРС же пока остановилась на нулевой. Он отметил, что такой сценарий стимулировал бы потребителей и бизнес брать деньги взаём для покупок товаров и услуг.

С Шостаком согласился эксперт института CSIS Скотт Макдоналд.

Продолжаются споры о том, следует ли ФРС принимать отрицательные ставки <...> Президент Трамп считает, что это так, и подталкивал ФРС к отрицательной ставке. Пауэлл остался против этого. Поднятия или повышения ставки в этот раз не будет, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная резервная система (ФРС) США не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и не рассматривает данный вопрос. Об этом ещё 13 мая заявил Джером Пауэлл.