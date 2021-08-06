Экскурсионный самолет с пассажирами на борту пропал на Аляске

Поисковую операцию по обнаружению экскурсионного самолёта проводит береговая охрана американского штата Аляска. Об этом сообщает региональный вещатель Alaska Public Media.
Сигнал бедствия спасатели
По словма сотрудников береговой охраны, поиски самолёта Havilland Beaver, на борту которого находились 6 пассажиров, заструдняет плохая погода. Она не позволяет вертолёту спасателей подняться на необходимую высоту.
В настоящее время для поиска источника сигналов формируется специальный отряд, в который войдут полицейские и сотрудники службы лесного хозяйства.
Ранее сообщалось, что сразу два Superjet 100 прервали полёт из-за неисправностей.