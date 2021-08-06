Экскурсионный самолет с пассажирами на борту пропал на Аляске

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Поисковую операцию по обнаружению экскурсионного самолёта проводит береговая охрана американского штата Аляска. Об этом сообщает региональный вещатель Alaska Public Media.

Сигнал бедствия спасатели получили в четверг, 5 августа, в 11:20 по местному времени (22:20 по Москве). Установлено, что аварийный маяк работает в районе национального заповедника «Туманые фьорды» на 400-метровой возвышенности.

По словма сотрудников береговой охраны, поиски самолёта Havilland Beaver, на борту которого находились 6 пассажиров, заструдняет плохая погода. Она не позволяет вертолёту спасателей подняться на необходимую высоту.

В настоящее время для поиска источника сигналов формируется специальный отряд, в который войдут полицейские и сотрудники службы лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что сразу два Superjet 100 прервали полёт из-за неисправностей.