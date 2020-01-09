Кузены Майкл Ли и Анжела Пинг из американского штата Юта ждут рождения сына. Ребёнок должен появиться на свет в мае. Паре, которая в марте 2019 года заключила брак в штате Колорадо, может грозить до $10 тысяч штрафа и пять лет тюрьмы.
В родном штате супругов сексуальные связи между двоюродными братьями и сёстрами запрещены из-за давнего страха появления детей с врождёнными дефектами,
Супруги уверены, что их малыш родится здоровым — инвалидность плода исключили после проведённых генетических экспертиз. По словам Пинг, брак они с Ли заключили, чтобы защитить себя юридически, а также чтобы родственникам было легче принять их союз.
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