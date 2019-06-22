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Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит федеральный суд Вашингтона отменить введённые против него санкции, как базирующиеся на ложных домыслах.

Адвокат истца Эрик Феррари считает недостоверными некоторые положения доказательного меморандума, предоставленного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Также он обращает внимание на то, что Минфин США взял свой список российских олигархов из Forbes, о чём свидетельствуют повторяющиеся в обоих источниках ошибки, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обнародовало перечень документов, обосновывающих справедливость санкций в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски. В так называемом доказательном меморандуме утверждается, что предприниматель якобы «действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника» и «работает в энергетическом секторе РФ». Свидетельствами этому для Минфина являются публикации в СМИ и выдержки из давних интервью Дерипаски.