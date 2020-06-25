Демонстранты покинули «автономную зону» в Сиэтле

Акция протеста в лагере демонстрантов, так называемой автономной зоне Сиэтла (штат Вашингтон, США), завершена. П«о данным «комитета солидарности» с протестующими в районе, на этом участке остались только несколько человек, принимавших участие в митингах.
Ранее мэр Сиэтла Дженни Деркан объявила, что «автономная зона» упраздняется и полицейские вернутся в участок, который находится на территории бывшего лагеря протеста. Решение градоначальника связано с тем, что полицейским, приехавшим на сообщение о стрельбе в данном районе, демонстранты оказали сопротивление. При этом один из пострадавших в стычке госпитализирован, второй погиб,
В «автономной зоне» протестующие установили ранее палатки и ограды, а полицейских, работавших в здании на территории данного района, власти вывели из участка, чтобы снизить напряжённость в городе. Помещение заняли демонстранты.
Волна протестов, прокатившихся по США и затронувшая ряд других стран, связана с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, из-за чего задержанный задохнулся. Протестующие выступают против полицейского произвола и расизма.
Как писал NEWS.ru ранее, глава американской столицы Мюриэл Боузер распорядилась демонтировать протестный лагерь в центре Вашингтона и подверглась критике за это решение. Участники антирасистских акций пытались создать Black House Autonomous Zone («Автономная зона Чёрного дома») по примеру Сиэтла, где демонстранты объявили один из районов города автономной зоной.
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