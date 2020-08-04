Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда

https://static.news.ru/photo/d9aff512-d633-11ea-ac77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джордж Флойд, погибший 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими, предупреждал их о том, что страдает клаустрофобией, а также просил их не стрелять и повторял, что не может дышать.

Британская газета Daily Mail опубликовала новое видео задержания Флойда.

Запись является частью видео, снятого на закреплённые на телах полицейских камеры. Ранее видео было представлено суду, но пресса получила лишь запись разговоров участников происшествия.

На опубликованном фрагменте видно, как полицейский Томас Лейн наставляет на Флойда пистолет и требует того выйти из автомобиля. Затем Флойд пытается сопротивляться при попытке усалить его в полицейскую машину, говоря о клаустрофобии.

Затем видно, как второй полицейский Дерек Шовин прижимает ногой шею Флойда к земле.

Рост числа преступлений в США начался на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Ранее сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском городе Портленд. Волнения там не стихают уже почти два месяца, писал NEWS.ru.