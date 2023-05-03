Белый дом раскрыл свое отношение к ударам Украины за пределами страны Белый дом: администрация США не поощряет Киев к нанесению ударов по российской территории

Фото: Министерство обороны Украины

Администрация США не поощряет власти Украины к нанесению ударов по российской территории. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом она прокомментировала сообщения о попытке беспилотных летательных аппаратов поразить резиденцию президента РФ в Кремле. Слова Жан-Пьер приводит ТАСС.

С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом, — сказала представитель Белого дома.

Она также отметила, что США не в состоянии подтвердить детали сообщений об атаке на Кремль, и подчеркнула, что сама она хочет «быть чрезвычайно осторожной в данном вопросе» и не намерена спекулировать на предложенную тему.

Ранее пресс-служба президента РФ заявила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отмечалось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, президент Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на это заявил, что атака дронов на Кремль является терактом в отношении Путина и нападением на Россию в целом. Он уточнил, что после такого шага Киева никаких переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским быть не может.

Сам Зеленский сообщил, что Киев не атаковал Москву и не совершал покушений на российского лидера. Он подчеркнул, что Украина ведет военные действия только на своей территории.