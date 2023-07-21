Белый дом подтвердил доставку кассетных боеприпасов на Украину

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кассетные боеприпасы США доставлены на Украину и уже находятся на поле боя, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. В ходе брифинга он утвердительно ответил на соответсвующий вопрос.

Мы доставили их туда как можно быстрее. Но о том, как и когда именно они передали их военным на передовой, безусловно, говорить им [украинской стороне]. Я бы сказал, что это произошло около недели назад. Честно говоря, я не могу уточнить день, — сказал он.

Кирби добавил, что США получили первый отзыв от Украины о применении кассетных боеприпасов. По их словам, снаряды применяются «достаточно эффективно».

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины впервые применили кассетные боеприпасы в зоне проведения спецоперации. Как сообщил The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, снаряды применяют на юго-востоке Украины. По данным издания, украинская армия бьет по российским позициям и укрепрайонам, которые замедлили летнее контрнаступление ВСУ.

В июле президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных снарядов на Украину. Заместитель помощника главы Минобороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что такой вид боеприпасов будет полезен для ВСУ.