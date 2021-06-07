Байден укажет Путину на последствия «агрессивных действий» России

https://static.news.ru/photo/432e5e1e-c753-11eb-83a1-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский президент Джо Байден на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве расскажет, что ждёт Москву в случае агрессивных действий. Об этом в разговоре с журналистами сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит портал Axios.

Блинкен подчеркнул, что Байден встретится с Путиным не вопреки этой «агрессии», а из-за неё.

Он ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтём более стабильные отношения. Штаты готовы продолжить общение с Москвой именно при изменении курса, — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил , что Путин и Байден на встрече обсудят стратегическую безопасность и контроль над вооружениями, поэтому переговоры пойдут на пользу и обеим странам, и всему миру.

Ранее глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что Байдену стоит поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне встречи с Путиным.

Он уверен, что во время встречи лидеров государств будет подниматься тема Украины, поэтому о происходящем в стране советует осведомиться у её президента.