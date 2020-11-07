Байден поделился планами по борьбе с COVID-19 в случае победы на выборах

https://static.news.ru/photo/6727e4ba-20bf-11eb-9f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Кандидат в президенты демократ США Джо Байден готовится к победе на выборах. В отличие от своего оппонента, действующего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, Байден до последнего не торопился заявлять о своём успехе. Но цифры при подсчёте говорят в его пользу, и 77-летний политик рассказал, чем он прежде всего займётся в должности президента.

Одним из основных пунктов предвыборной программы Байдена была борьба с коронавирусом — он неоднократно упрекал Трампа в том, что тот не сумел справиться с острой ситуацией в стране в разгар пандемии. Кандидат от Демократической партии заявил, что борьба с COVID-19 и восстановление экономики страны — его приоритетная цель.

С первого же дня мы начнём осуществлять план, нацеленный на борьбу с пандемией. Мы уже не можем помочь умершим от вируса, но мы в силах спасти множество жизней в ближайшие месяцы, — заявил Байден в ходе выступления перед сторонниками в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Он сообщил, что вместе с кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис встречался с экспертами и обсуждал вопросы здравоохранения в стране и экономическую ситуацию. По словам Байдена, темпы восстановления экономики на фоне пандемии существенно замедлились и его задача заключается в том, чтобы найти путь к быстрому экономическому восстановлению.

В США продолжается подсчёт голосов за кандидатов в президенты. Байден опережает Трампа — по данным СМИ, его поддерживают 253 выборщика в разных штатах при необходимых для победы 270 голосах. Ряд изданий, впрочем, даёт Байдену 264 голоса — здесь учитывается Аризона, где подсчёт пока не завершён.

Байден вырвался в лидеры в Пенсильвании, дающей 20 голосов, и если он выиграет в этом штате, то станет президентом. Трампа пока поддержало 214 выборщиков.

Ранее, как писал NEWS.ru, Байден прервал молчание и заявил о своей скорой победе. Он предсказал, что получит свыше 300 голосов от представителей коллегии выборщиков.