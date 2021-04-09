Американский рэпер DMX умер в больнице

https://static.news.ru/photo/d7bcc712-9956-11eb-ad76-96000091f725_660.jpg Эрл Симмонс Фото: vk.com/dmx_official

Номинант на премию «Грэмми», рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, умер в больнице после сердечного приступа. Об этом сообщили его родственники.

Мужчине было 50 лет. В последние дни его жизнь поддерживал аппарат жизнеобеспечения.

Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX, чьё имя при рождении было Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения, — говорится в заявлении семьи.

Мужчине стало плохо 2 апреля. Его доставили в больницу в Нью-Йорке, однако у него возникли осложнения, передаёт People.

По информации СМИ, сердечный приступ музыканта был вызван передозировкой наркотиками. Рэпер неоднократно лечился от наркозависимости. Последний раз он обращался к врачам в 2019 году.

За его музыкальную карьеру шесть альбомов DMX занимали первое место хит-парада музыкального журнала Billboard. Исполнитель снялся почти в 20 фильмах, среди которых «Ромео должен умереть» (2000), «От колыбели до могилы» (2003), «Никогда не умирай в одиночку» (2004) и другие, писал NEWS.ru.