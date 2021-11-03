Американский офицер раскрыл план, как «вытолкнуть» Россию из Чёрного моря

Нарушение международной конвенции Монтрё позволит США убрать Россию с доминирующей позиции в Чёрном море. Для этого нужно обеспечить регулярные военные учения в этом регионе, считает офицер ВМС США Брайан Харрингтон. Подробнее об этом плане он написал в статье для издания The Hill.

Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Чёрном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой, — считает он.

По словам военного, российские ракеты «Бастион» и «Калибр», в том числе и их модернизированные противокорабельные и сухопутные версии большой дальности, наделяют Москву огромной мощью. И эта сила позволяет России применять в Чёрном море тактику ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2AD), что использует Китай в Южно-Китайском море.

Автор статьи отметил и роль российских истребителей, которые создают препятствия для активности союзников НАТО в регионе.

Для решения данной проблемы Харрингтон порекомендовал проводить постоянно военные манёвры в этом регионе с использованием высокотехнологичных видов вооружения и оперативной совместимости. При этом в подобных ситуациях действует конвенция Монтрё, согласно которой страны, не относящиеся к черноморскому региону, в обязательном порядке должны соблюдать ограничения по тоннажу своих военных судов при проходе через проливы в мирное время. Чтобы достичь своей цели по «выдавливанию» России из акватории Чёрного моря, специалист призвал западные страны объединить свои возможности, чтобы обойти это правило.

Харрингтон также озаботился идеей укрепления позиции партнеров по НАТО, идеальным вариантом он считает крылатые ракеты. В частности, Будапешт уже принял решение приобрести ракету Naval Strike Missile. Но для противостояния России этого недостаточно, поэтому нужно вовлечь в процесс также Болгарию и Турцию.

По словам американского офицера, только такие совместные шаги помогут «сохранить свободу международных вод Чёрного моря».

Ранее стало известно, что оснащённое гидроакустической разведывательной системой SURTASS-E судно Соединённых Штатов вошло в Средиземное море. Корабль используется командованием ВМС США для слежения за подводными лодками противника.