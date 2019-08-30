https://static.news.ru/photo/8510cb14-cc19-11e9-8bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daytona Beach International Airport/facebook.com

Два аэропорта штата Флорида прекратят обслуживание рейсов в связи с ураганом «Дориан».

Международный аэропорт Орландо не будет работать 2 сентября, сообщается на сайте воздушной гавани.

Транспортный хаб Дейтона-Бич приостановит выполнение рейсов уже ночью 1 сентября, говорится на его сайте . Дата возобновления работы в настоящий момент неизвестна, самолёты будут приниматься и отправляться только в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее News.ru писал, что скорость ветра в пределах надвигающегося на побережье США циклона превысила 59 м/с. На данный момент «Дориан» бушует в 645 километрах от Багамских островов, где объявлена эвакуация. По оценкам специалистов, до побережья Флориды стихийное бедствие доберётся в конце недели или начале следующей.