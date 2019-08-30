Два аэропорта штата Флорида прекратят обслуживание рейсов в связи с ураганом «Дориан».
Международный аэропорт Орландо не будет работать 2 сентября, сообщается на
Транспортный хаб Дейтона-Бич приостановит выполнение рейсов уже ночью 1 сентября, говорится на его
Ранее News.ru писал, что скорость ветра в пределах надвигающегося на побережье США циклона превысила 59 м/с. На данный момент «Дориан» бушует в 645 километрах от Багамских островов, где объявлена эвакуация. По оценкам специалистов, до побережья Флориды стихийное бедствие доберётся в конце недели или начале следующей.