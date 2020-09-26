Американцы ждут кошмара на президентских выборах

В некоторых штатах США уже стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Избирательные бюллетени граждане США могут запросить по почте, если в день выборов 3 ноября они не смогут присутствовать на участке. Если раньше для этого нужна была уважительная причина, то в этом году некоторые штаты решили полностью перейти на почтовое голосование. В обеих партиях опасаются, что это приведёт к фальсификации выборов и судебным тяжбам по их итогам.

В Миссури, где на прошлой неделе началось досрочное голосование, избиратели должны указать причину, по которой они не смогут проголосовать лично, и в этом году впервые ей могут служить опасения по поводу коронавируса. В штате отметили, что получили рекордное число запросов на почтовые бюллетени. По местным законам, они должны быть доставлены адресатам не позднее, чем за две недели до дня выборов.

Наблюдатели уже видят здесь потенциальную проблему. Праймериз республиканцев и демократов в этом году показали, что почтовая служба не справляется с возросшим числом запросов на бюллетени. В некоторых штатах избиратели жаловались на то, что так и не получили желанное письмо до дня голосования. Между тем в общенациональных выборах участвуют гораздо больше людей, чем в праймериз партий.

Грузовики Почтовой службы США Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Калифорния, Юта, Гавайи, Колорадо, Орегон и Вашингтон заявили, что в них голосование будет полностью проходить по почте, чтобы не рисковать здоровьем граждан. В остальных штатах традиционные избирательные участки тоже откроются, но, скорее всего, в меньших количествах, чем обычно. Ещё одна проблема, которую вскрыли праймериз, это нехватка членов избирательных комиссий. Выборы проходят в будний день, а работа на избирательном участке — дело добровольное, поэтому чаще всего за голосованием наблюдают пенсионеры. И так как уже хорошо известно, что риск умереть от COVID-19 повышается с возрастом, множество избирательных участков в этом году могут не открыться из-за того, что пожилые добровольцы предпочтут остаться дома.

Президент Дональд Трамп — ярый противник почтового голосования. Он считает, что такая схема создаёт простор для мошенничества. Один и тот же человек, например, может сначала отослать свой бюллетень по почте, а потом явиться на избирательный участок, и в предвыборной неразберихе этого якобы никто не заметит. В действительности же система удалённого голосования давно применяется на американских выборах, и процент недействительных бюллетеней исчисляется тысячными долями процента. На выборах 2016 года около четверти всех голосов были поданы по почте, а независимое расследование The Washington Post выявило всего один случай мошенничества.

Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Чего действительно стоит ожидать, так это задержки в подсчёте голосов. Американцы привыкли, что предварительные результаты президентских выборов становятся известны уже в ночь после дня голосования. Но на этот раз почтовой службе может понадобиться несколько дней на то, чтобы доставить все письма в избирательные комиссии. И почти наверняка проигравшая сторона будет оспаривать результаты, особенно если на ней окажется Дональд Трамп.

Противники республиканца считают его нападки на почтовое голосование своеобразной «артподготовкой» к 3 ноября. Согласно этой теории, если победу присудят не Трампу, он заявит, что с самого начала знал о готовящихся фальсификациях, а его команда юристов развернёт судебную битву за каждый голос.

Косвенным подтверждением этого сценария считают то, что в августе Трамп заменил главу почтовой службы на известного сторонника республиканцев Луиса Деджоя. Новый начальник почтальонов тут же объявил о реформе, суть которой сводилась к резкому сокращению финансирования службы, и следовательно — задержкам в работе её сотрудников. После вала общественного недовольства Деджой согласился отложить реформу на период после выборов, чтобы не возникало сомнений в их легитимности, но доверие к почте уже было подорвано. У американцев возникло ощущение, что Трамп на пару с Деджоем намеренно создали хаос в работе почтовой службы, чтобы после выборов заявить о том, что она не справилась с работой.

Дональд Трамп Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также не исключено, что итоги выборов будут оспариваться в Верховном суде, и к этому Дональд Трамп тоже подготовился. Сегодня в американском конгрессе разворачивается спор вокруг назначения нового верховного судьи взамен умершей на днях Рут Гинзбург. Верховные судьи занимают свои посты пожизненно, поэтому шанс поменять члена высшего судебного органа представляется только после его смерти или добровольного сложения полномочий. Трамп и без того успел назначить двух из девяти судей за неполные четыре года президентства, увеличив перевес консерваторов в органе до 5 против 4. Проведя ещё одного своего ставленника в Верховный суд до выборов, Трамп заручится дополнительным голосом судьи-консерватора на случай оспаривания результатов голосования.