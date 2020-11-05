Американцы начали думать о переезде в Канаду из-за выборов

https://static.news.ru/photo/3146200a-1f5c-11eb-bac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dan Tian/Global Look Press

После появление информации о возможной победе на выборах президента США Дональда Трампа американцы начали искать возможности для переезда в Канаду.

Вечером после выборов жители Соединённых Штатов начали заходить в раздел «Иммиграция, беженцы и гражданство Канады» на сайте канадского правительства. Посещаемость портала выросла на 300%.

Американцы продолжали заходить на сайт и утром 4 ноября, когда выяснилось, что результаты президентских выборов остаются неизвестными, передаёт TMZ. При этом журналисты отметили, что понять, насколько серьёзными были их намерения, невозможно.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. От окончательной победы его отделяют голоса шести выборщиков.