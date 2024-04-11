Режиссер Моцардо возмутился словам Олешко о забытости Ширвиндта Режиссер Моцардо: Ширвиндта не забудут и вечер памяти обязательно состоится

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Композитор и режиссер Вячеслав Моцардо, который дружил с Александром Ширвиндтом около 30 лет, в беседе с NEWS.ru предположил, что Александр Олешко поспешил с выводами, говоря о забытости Ширвиндта. Он заверил, что Ширвиндта в Театре сатиры не забудут и вечер его памяти обязательно состоится. По его словам, это может произойти летом или немного позже.

Возможно, уже осенью в начале нового театрального сезона. Поскольку лето — время отпусков и может стать сложностью собрать артистов и остальной коллектив театра, — считает он.

Он подчеркнул, что в театре и без напоминания Александра Олешко «сами прекрасно знают, как им сохранять память об Александре Анатольевиче».

Ранее сообщалось о внутреннем расколе, который произошел между труппой и руководством Театра сатиры. Проблемы внутри театра возникли после отмены спектакля «Где мы?..» — это единственная постановка, где Ширвиндт должен был участвовать в роли актера. Олешко предложил не отменять спектакль, а устроить своего рода памятный вечер с участием актеров этого спектакля. Новое руководство не согласилось с ним.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков ранее рассказал о совете, который в свое время дал ему Ширвиндт. По словам актера, президент Театра сатиры призвал его «закреплять великие деяния вчерашних в сознании нынешних».