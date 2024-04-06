MK.RU: после смерти Ширвиндта в Театре сатиры разгорелся скандал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Внутренний раскол произошел в Театре сатиры между труппой и руководством, проблемы возникли после смерти художественного руководителя культурного учреждения Александра Ширвиндта, сообщает MK.RU. Речь идет об отмене одного из спектаклей, где должен был участвовать Ширвиндт.

Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет, — говорится в сообщении.

Проблемы внутри театра возникли после отмены спектакля «Где мы?...» — это единственная постановка, где участвовал Ширвиндт в роли актера. Он должен был выйти на сцену 3 апреля, однако этого не случилось ввиду его кончины. Актер Александр Олешко предложил не отменять спектакль, а устроить своего рода памятный вечер с участием актеров этого спектакля. По задумке Олешко, они бы рассказывали, как ставилась пьеса, показывали костюмы и рассказывали различные нюансы постановки. Однако новое руководство придерживалось противоположного мнения.

Как пишет MK.RU, Олешко являлся не только участником спектакля, но и фактически его неофициальным продюсером, который уговорил Ширвиндта принять участие в пьесе. В администрации театра после поднявшегося шума рассказали, что памятный вечер готовится на 19 июля, когда Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. При этом сами артисты узнали об этом не напрямую, а после публикации на сайте культурного учреждения.

Ранее художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о совете, который в свое время дал ему Ширвиндт. По словам актера, президент Театра сатиры призвал его «закреплять великие деяния вчерашних в сознании нынешних». Машков также назвал Ширвиндта олицетворением прекрасного и легкого, добавив, что каждый стремился достать до его таланта.