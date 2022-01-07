Россия проиграла Канаде в полуфинале теннисного Кубка мира

Мужская сборная России по теннису проиграла команде Канады со счётом 1:2 в полуфинале турнира ATP Cup — теннисного Кубка мира. Турнир проходит в Сиднее.

В первой встрече Роман Сафиуллин уступил канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 6:4, во второй Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:0. Решающей стала парная встреча, в которой канадцы оказались сильнее: 4:6, 7:5, 10:7.

В финале сыграют команды Канады и Испании. В прошлом году чемпионом стала сборная России, в составе которой все матчи выиграли Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

За неделю до старта Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) всё ещё неизвестно, сыграет ли на нём действующий чемпион Новак Джокович. Ранее сообщалось, что он будет депортирован из Австралии, поскольку не представил властям необходимые доказательства медицинского освобождения от вакцинации против коронавируса, об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.