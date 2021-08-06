Кафельников остро отреагировал на оскорбления Хаббард в эфире Первого

Вице-президент Всероссийской федерации тенниса, самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников в разговоре с NEWS.ru высказался после скандального эфира на Первом канале, где журналист Анатолий Кузичев назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить», пародируя спортсменку Лорел Хаббард.

Если на нашем телевидении на центральных каналах обсуждают такого рода темы, то это происходит, видимо, с чьей-то подачи. Кто-то да приветствует. Я категорически против, это морально недостойно общественного телеканала такой страны, как Россия. Есть много разных тем для обсуждения, которых нужно касаться. Например, свобода слова, — сказал Кафельников.

Он убеждён, что в теннисе спортсменов-трансгендеров не будет. Однако в любом случае российская организация зависит от Международной федерации. И подчинится, если ситуация того потребует.

Это решение должна удовлетворить Международная федерация. Если они удовлетворят, что нам останется делать? Мы послушная федерация и подчиняемся. Я не думаю, что будут такого рода прецеденты, — заключил он.

Ранее Международный олимпийский комитет уже раскритиковал телеканал и выразил озабоченность негативными комментариями против ЛГБТ-спортсменов.