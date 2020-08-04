Александрова выиграла на старте турнира WTA в Палермо

https://static.news.ru/photo/db4d56d4-d65c-11ea-a05a-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александрова Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

В первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо, первом официальном соревновании после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, россиянка Екатерина Александрова в трёх партиях обыграла француженку Кристину Младенович, а её соотечественница Дарья Касаткина также в трёх сетах уступила хозяйке кортов Ясмине Паолини.

Посеянная в Палермо под восьмым номером Александрова проиграла Младенович первый сет — 5:7, но в двух следующих позволила сопернице взять лишь один гейм — 6:0, 6:1. Матч продолжался 2 часа 12 минут.

Сценарий поединка Касаткиной и Паолини получился зеркальным: в первой партии победу одержала россиянка (7:5), после чего итальянка перехватила инициативу и взяла два сета с одинаковым счётом 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут.

Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между аргентинкой Надей Подороска и француженкой Фионой Ферро.

Первой ракетке мужского мирового тенниса сербу Новаку Джоковичу после заражения коронавирусом неизвестные желали смерти, писал ранее NEWS.ru.