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РКС создаст новую аппаратуру для съёмки Земли из космоса

nasa.gov

технологии [ версия для печати ]

В 2019 году компания «Российские космические системы» (РКС) начнёт работать над созданием камер высокого разрешения. Они будут предназначены для съёмки Земли на малых космических аппаратах.

По словам представителей пресс-службы предприятия, новая техника будет создана по образцу многозонального сканирующего устройства малого разрешения для космического аппарата «Метеор-МП». Специалистам предстоит сборка, регулировка и калибровка новинки.

Ранее News.ru писал о том, что бывший глава холдинга «Российские космические системы» Юрий Урличич займёт место заместителя гендиректора корпорации «Роскосмос».


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