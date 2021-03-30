Власти стали устанавливать местожительство россиян через службы доставки

«Яндекс» зафиксировал рост интереса государственных органов к раскрытию данных пользователей. Об этом свидетельствует статистика запросов от соответствующих структур за вторую половину 2020 года, опубликованная компанией. Согласно им, по сравнению с первым полугодием число обращений от властей выросло на 10%. Подобные отчёты «Яндекс» начал публиковать только осенью 2020 года. По словам специалистов, новые данные говорят о том, что государственные ведомства стали гораздо чаще запрашивать сведения у сервисов доставки и такси — очевидно для установления данных о месте пользователей россиян. Об этом — в материале NEWS.ru

В первом полугодии таких запросов было 15,37 тысячи, во втором — 16,87 тысячи. Большинство из них были удовлетворены, как это обычно и бывает. Однако в сравнении с первым полугодием процент отказов на требования государства вырос с 16 до 22. Общее число отказов составило 3,7 тыс., что на 48% больше, чем в первом полугодии.

«Яндекс» регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. Компания рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос предоставляют ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона — его отклоняют. А те из них, что пришли по неофициальным каналам, например по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике, отмечается в отчёте.

Наибольшее количество запросов касались данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Паспорт» (в сумме 7,9 тыс.), «Яндекс.Такси» (6 тыс.) и «Яндекс.Драйв» (1,3 тыс.).

Втрое выросло количество запросов данных из сервиса «Яндекс.Еда» — с 300 до 972, видимо это позволяет точнее установить место жительства, чем почта и такси, — отмечает в комментарии NEWS.ru адвокат Станислав Селезнёв. — Вдвое увеличилось количество запросов из «Яндекс.Драйв» — с 706 до 1330 — по той же причине. Количество запросов информации из геосервисов «Яндекса» увеличилось почти втрое — с 31 до 112.

Эксперт пояснил, что речь, как правило, идёт об оперативной разработке или розыске со стороны силовых органов. Если человек меняет сим-карты, оформляет их на чужое имя, то еду и такси он заказывает, как правило, на один аккаунт, чтобы копить бонусы. Таким образом, можно установить куда он, к примеру, предпочитает заказывать еду.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как добавил Селезнёв, интернет-компании по всему миру раскрывают персональную информацию властям, хотя, как правило, на то имеются и законодательные ограничения. Такие ограничения есть и в России. Всё это необходимо, чтобы лица, находящиеся в оперативной разработке, не были об этом осведомлены. По его словам, отчёт «Яндекса» должен быть более развёрнутым — следует предоставлять информацию, от каких структур (например, полиция, ФСБ, суд) и сколько идёт запросов. Такова мировая практика.

Важно было бы знать, сколько запросов поступило в рамках судебной санкции. Сколько запросов поступило в рамках уже возбуждённых уголовных дел. А сколько запросов поступило в рамках оперативно-разыскных мероприятий — это просто интерес правоохранителей, не обоснованный иными доказательствами. То есть полицейский не может убедить суд, что необходимо получить персональные данные, но тем не менее заинтересован в получении персональных данных. А такая возможность у нас, к сожалению, есть. К запросам, которые поступают через суды, вопросов меньше, тут они прошли хоть какой-то контроль. Мы предполагаем, что у людей, которые попадали в оперативную разработку, в данном случае появится рано или поздно возможность обжаловать подобные постановления в свой адрес. А вот если мы увидим, что 90% запросов поступают от непонятных сотрудников полиции, имеющих доступ к этой процедуре, то мы уже будем подозревать появление рынка «пробива» с использованием служебного положения. Станислав Селезнёв адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые свободы» адвокат, старший партнёр проекта «Сетевые свободы»

Станислав Селезнёв отмечает, что растущий процент отказов на обращения органов внутренних дел говорит о том, что компания обеспокоена безопасностью данных пользователей и рассматривает каждый запрос отдельно. «Это можно оценить однозначно позитивно», — заявил он. При этом для сравнения он привёл пример компании Google, которая отказывает примерно в 40% случаев, когда государство запрашивает у неё персональную информацию. В то же время тот же Google выдаёт властям даже информацию о финансировании политической рекламы, что позволяет видеть какие суммы, когда и где были потрачены партиями на продвижение, говорит он.

Кроме того, «Яндекс» впервые раскрыл информацию о запросах на удаление информации по закону о «праве на забвение». Он действует с 2016 года и позволяет по запросу пользователей удалять из выдачи поисковика информацию о них, которая тем или иным способом признаётся неактуальной и при этом порочащей, либо достоверность которой не подтвердилась юридически — например об обвинениях, которые были сняты судом или следствием.

Тем не менее общее число обращений компания указывать не стала, но сообщила, что число запросов, связанных с тем, что пользователь настаивал на неактуальности информации, составил 4,5 тысячи, недостоверной — 2,6 тысячи, противоправной — 1,9 тысячи. При этом некоторые публикации рассматривались более чем по одному основанию, поэтому сложение этой статистики смысла не имеет. В 77% случаев запросов об удалении якобы противоправной информации было отказано, в случаях, когда пользователи настаивали на её недостоверности, было 74% отказов, когда речь шла о неактуальности сведений — 53%.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина