В Японии начали тестировать гигантского 24-тонного аниме-робота

https://static.news.ru/photo/e570228e-009d-11eb-b90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNN International/twitter.com

В японской Иокогаме началось тестирование 20-метрового меху массой 25 тонн. Гигантский робот напоминает собой фигуру Gundam из аниме 1970-х.

Созданный робот является репликой персонажа из одноимённого аниме в натуральную величину. Он может двигать руками, ногами и головой. Изобретение должно пополнить коллекцию парка развлечений Gundam Factory Yokohama, посвящённого гигантским роботам. Изначально его открытие было запланировано на июль, однако из-за пандемии было перенесено на неопределённый срок.

Видео теста опубликовано в Twitter CNN.

A giant robot resembling the 1970s anime figure Gundam has been tested in Yokohama, Japan. The robot stands at nearly 60 feet tall and weighs 24 tons. https://t.co/TXvXUPjucl pic.twitter.com/wd3Uv0mhaj — CNN International (@cnni) September 26, 2020

Gundam — герой многочисленных фильмов, сериалов, видеоигр и комиксов-манга. Он также засветился в одном из эпизодов фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что инженеры и физики из США разработали новый тип нанодвигателей, на базе которых создали «армию» из миллиона микроскопических роботов. Ими можно управлять с помощью лазера. Как отметил один из разработчиков микророботов, доцент Пенсильванского университета (США) Марк Мискин, люди не могут уменьшить себя, поэтому аппараты являются наиболее близким аналогом этого.