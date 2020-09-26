В Японии начали тестировать гигантского 24-тонного аниме-робота

В японской Иокогаме началось тестирование 20-метрового меху массой 25 тонн. Гигантский робот напоминает собой фигуру Gundam из аниме 1970-х.
Созданный робот является репликой персонажа из одноимённого аниме в натуральную величину. Он может двигать руками, ногами и головой. Изобретение должно пополнить коллекцию парка развлечений Gundam Factory Yokohama, посвящённого гигантским роботам. Изначально его открытие было запланировано на июль, однако из-за пандемии было перенесено на неопределённый срок.
Gundam — герой многочисленных фильмов, сериалов, видеоигр и комиксов-манга. Он также засветился в одном из эпизодов фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».
Ранее NEWS.ru сообщал, что инженеры и физики из США разработали новый тип нанодвигателей, на базе которых создали «армию» из миллиона микроскопических роботов. Ими можно управлять с помощью лазера. Как отметил один из разработчиков микророботов, доцент Пенсильванского университета (США) Марк Мискин, люди не могут уменьшить себя, поэтому аппараты являются наиболее близким аналогом этого.