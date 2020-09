В Японии начали тестировать гигантского 24-тонного аниме-робота

Созданный робот является репликой персонажа из одноимённого аниме в натуральную величину. Он может двигать руками, ногами и головой. Изобретение должно пополнить коллекцию парка развлечений Gundam Factory Yokohama, посвящённого гигантским роботам. Изначально его открытие было запланировано на июль, однако из-за пандемии было перенесено на неопределённый срок.

Видео теста опубликовано в Twitter CNN.