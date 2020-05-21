В Китае создали электронный глаз на основе материала для солнечных батарей

https://static.news.ru/photo/1dbc3432-9b6f-11ea-b083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Группа китайских учёных разработала искусственный глаз, который практически в точности повторяет строение человеческого. Его элементы выполнены из материала, широко применяемого в солнечных батареях — перовскита.

Устройство имеет форму шара диаметром около двух сантиметров, что соответствует размеру глаза взрослого человека. Оно заполнено желеобразной жидкостью и имеет сетчатку из светочувствительных нанопроводов. Эти провода способны реагировать на свет и передавать сигналы о нём подобно рецепторам человеческого глаза.

В ходе испытаний было установлено, что искусственный глаз может распознавать буквы латинского алфавита. При этом создаваемое им изображение пока имеет невысокое качество — порядка 100 пикселей.

Для работы устройству необходим внешний источник питания. В дальнейшем авторы проекта намерены перевести его на автономную работу. По их замыслу, глаз будет заряжаться от солнечной энергии, сообщает журнал Nature.

Ранее NEWS.ru писал, что в США разработали мозговой имплантат, который позволяет передавать визуальную информацию с камеры на электроды. Устройство протестировали на добровольцах и они смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.