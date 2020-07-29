В Android-версии «Яндекс.Почты» появилась карточка контакта

https://static.news.ru/photo/70331d94-d19c-11ea-866d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Яндекс.Почте» для Android появилась карточка контакта, позволяющая оперативно связаться с человеком. С помощью неё можно быстро написать письмо, сообщение в мессенджере или просто позвонить.

Как сообщается, нововведение связано с «Яндекс.Календарём» и «Яндекс.Мессенджером». Клик по аватарке карточки позволяет начать новый диалог, а также демонстрирует дату и тему ближайшей встречи. Дополнительно с помощью неё можно посмотреть, чем закончилось предыдущее общение с контактом. В то же время нажатие на кнопку «Письма» отображает полную историю переписки, уточняет пресс-служба «Яндекса».

В разных ситуациях нужны разные средства общения. Например, документы проще отправить по почте, срочный вопрос обсудить в мессенджере, а какую-нибудь сложную тему — при встрече. Чтобы люди могли выбрать удобный им вариант, мы связали карточку контакта в «Почте» с «Яндекс.Календарём» и «Яндекс.Мессенджером», — приводятся в пресс-релизе слова руководителя «Яндекс.Почты» Игоря Никифорова.

Данное обновление особенно полезно для тех, кто использует «Яндекс.Почту» в рабочих целях и хочет сэкономить время на поиске всей необходимой информации о деловых контактах и связи с ними.

Ранее NEWS.ru писал, что на компьютерах пользователей «Яндекс.Диска» без их ведома появилось новое приложение. Это вызвало негодование в Сети. В том числе и потому, что удалить неожиданный подарок оказалось нельзя, не нарушив работу основного сервиса.