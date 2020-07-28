Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на установку приложения «Телемост»

https://static.news.ru/photo/0d6d0cfc-d0ce-11ea-a944-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

На компьютерах пользователей «Яндекс.Диска» без их ведома появилось новое приложение. Это вызвало негодование в Сети. В том числе и потому, что удалить неожиданный подарок оказалось нельзя, не нарушив работу основного сервиса.

Программа называется «Яндекс.Телемост» и предназначена для осуществления видеозвонков. При этом возмущённые владельцы гаджетов заявляют, что не давали разрешения на установку невостребованного ими приложения на свои устройства, пишет «Медуза».

Тем не менее, как заметили некоторые пользователи, лицензионное соглашение «Яндекса.Диска» допускает стороннее программное обеспечение в качестве «отдельных компонентов» сервиса. С юридической точки зрения появление «Телемоста» не противозаконно, хотя неприятный осадок из-за такого вторжения всё равно остался, отметили юзеры.

В службе поддержки «Яндекса» в ответ на жалобы заявили, что не настаивают на использовании «Телемоста», но предложили всё-таки познакомиться с ним. Тем, кому новый сервис не нужен, порекомендовали удалить ярлык с рабочего стола.

Там также заверили, что передали разработчикам пожелание владельцев компьютеров о внедрении возможности удалить приложение без отказа от использования «Яндекс.Диска».

Как писал NEWS.ru, приложение для осуществления видеозвонков «Яндекс.Телемост» было запущено 15 июня. Тогда же было заявлено, что оно будет интегрировано в другие продукты компании.