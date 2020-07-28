Пользователи «Яндекс.Диска» пожаловались на установку приложения «Телемост»

На компьютерах пользователей «Яндекс.Диска» без их ведома появилось новое приложение. Это вызвало негодование в Сети. В том числе и потому, что удалить неожиданный подарок оказалось нельзя, не нарушив работу основного сервиса.
Программа называется «Яндекс.Телемост» и предназначена для осуществления видеозвонков. При этом возмущённые владельцы гаджетов заявляют, что не давали разрешения на установку невостребованного ими приложения на свои устройства,
Тем не менее, как заметили некоторые пользователи, лицензионное соглашение «Яндекса.Диска»
В службе поддержки «Яндекса» в ответ на жалобы заявили, что не настаивают на использовании «Телемоста», но предложили всё-таки познакомиться с ним. Тем, кому новый сервис не нужен,
Там также заверили, что передали разработчикам пожелание владельцев компьютеров о внедрении возможности удалить приложение без отказа от использования «Яндекс.Диска».
Как писал NEWS.ru, приложение для осуществления видеозвонков «Яндекс.Телемост» было запущено 15 июня. Тогда же было заявлено, что оно будет интегрировано в другие продукты компании.
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