«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

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«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеовстреч «Яндекс.Телемост». Как рассказали в компании, время беседы не ограничено, а создать встречу и пригласить участников можно за пару секунд — ссылка-приглашение автоматически копируется в буфер обмена для удобства.

Сервис работает в Яндекс.Браузере и Chrome, а также в приложениях Яндекс.Диск и Яндекс.Почта. В дальнейшем разработчики интегрируют «Телемост» в другие продукты компании и расширит линейку поддерживаемых браузеров.

В первой версии сервиса уже доступны все необходимые функции, а в будущем пользователи получат дополнительные возможности.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс» составила список новых слов, значение которых в последнее десятилетие в Рунете пытались найти чаще всего. В рейтинг, например, попали термины, связанные с трендами и социальными сетями.