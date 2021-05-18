Спутниковый Интернет от Илона Маска показал рекордную скорость

https://static.news.ru/photo/3e4c7a36-b87e-11eb-8272-96000091f725_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Скорость передачи данных при подключении к спутниковому Интернету проекта Starlink достигла рекордного значения — 560 мегабит в секунду. Замеры с помощью общедоступных сервисов провёл пользователь из Германии, сообщает издание Wccftech.

При первом тестировании скорость скачивания данных составила 542 мегабита в секунду, загрузки — 38,8 мегабита. Уровень задержки сигнала был равен девяти миллисекундам. Пользователь вновь замерил скорость через час после первого теста. Полученный результат для скачивания — 560 мегабит в секунду — оказался рекордом для «Интернета Илона Маска». Задержка при этом выросла до 13 миллисекунд, уменьшить её удалением cookie-файлов из браузера у пользователя не получилось.

Первую группу спутников глобального сетевого проекта Starlink запустили в мае 2019 года. В рамках этой инициативы предполагается предоставление услуг связи для жителей слабонаселённых территорий с низким уровнем покрытия сетевой инфраструктурой. В феврале инициатор проекта Илон Маск пообещал до конца 2021 года увеличить вдвое скорость Интернета Starlink.

В мае стало известно, что компания SpaceX продолжит работу над проектом Starlink в сотрудничестве с Google. Совместная работа будет заключаться в установке наземных станций системы в дата-центрах Google по всему миру, что обеспечит устойчивость связи.