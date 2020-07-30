Прибор для управления снами создали в США

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Учёные из Массачусетского технологического института разработали технологию управления сновидениями, которая помогает улучшить креативные способности человека. На выбор темы сна влияет специальный прибор Dormio, управляемый мобильным приложением.

Технология получила название «таргетированная инкубация сна», сообщает «Популярная механика».

Dormio повторяет определённую информацию на ранней стадии сна — гипногогии. Она, по мнению учёных, в плане активности мозга сходна с фазой быстрого сна, но в состоянии гипногогии человек может воспринимать внешние сигналы, в частности звуки. Именно этим обстоятельством воспользовались разработчики прибора.

Сны на определённую тему могут приносить пользу после пробуждения, например для решения каких-либо креативных задач. Это вполне ожидаемо, если вспомнить примеры Мэрри Шелли или Сальвадора Дали, черпавших вдохновение в своих снах, — отметил один из создателей прибора Адам Хаар Хоровитц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переживание страха во время кошмарных снов позволяет лучше справляться со стрессом, возникающим при бодрствовании. К такому выводу пришли специалисты Женевского университета. В ходе экспериментов учёные во время сна подопытных анализировали их мозговую активность. Оказалось, что участки мозга, которые активизируются при страшных сновидениях, во время бодрствования, наоборот, проявляли сниженную активность.