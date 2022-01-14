Названа доля пластика, которую невозможно переработать в России

Около половины пластика в России невозможно переработать, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев телеканалу «360». Он объяснил, что это вызвано особенностями материалов упаковки и сложностями в сортировке мусора.

Ежегодно, по данным федсхемы обращения с отходами, их образуется в России около 60 млн тонн. Упаковка и одноразовый пластик занимают не менее трети. К сожалению, около 50% всей пластиковой упаковки вообще не перерабатывается. Это происходит по нескольким причинам, — рассказал Буцаев.

Он привёл в пример подложку из вспененного полистирола, которую не удастся переработать, если на неё попадёт капля жира. Также некоторые отходы невозможно извлечь во время сортировки, как одноразовые вилки из термопластика, который вообще-то перерабатывается.

Буцаев добавил, что РЭО предложил список из 28 неперерабатываемых товаров для запрета в России, его рассматривает Минпромторг.

Естественно, к подобным запретам нужно подходить поэтапно, чтобы избежать эффекта шока на рынке. Поэтому и предлагается начать запрет именно с одноразовой пластиковой посуды — её легко можно заменить на многоразовую или на ту же одноразовую посуду, но из растительного сырья. Она сможет пойти на компост. Такой подход уже используется во многих странах мира, мы не изобретаем велосипед, — сообщил Буцаев.

Ранее правительство России направило 5 млрд рублей на финансирование объектов по работе с твёрдыми коммунальными отходами. Средства будут выделены на как минимум на 13 проектов через «зелёные» облигации Российского экологического оператора.