Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на финансирование мусорных заводов

Правительство России направило 5 млрд рублей на финансирование объектов по работе с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Средства будут выделены на как минимум на 13 проектов через «зелёные» облигации Российского экологического оператора (РЭО), пишет «360».

Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отрасли обращения с ТКО. «Зелёные» облигации станут ещё одним инструментом на пути реализации проектов по строительству и реконструкции объектов обработки и утилизации отходов, — подчеркнула Абрамченко.

По имеющимся данным, «зелёные» облигации позволят привлечь более 50 млрд рублей инвестиций, направленных на утилизацию и переработку ТКО. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, экологическая повестка стала общемировым трендом, поэтому оператор постоянно ищет инвесторов для привлечения средств в отрасль переработки отходов.

Ранее сообщалось, что около трети россиян практикуют раздельный сбор мусора. Уточняется, что из 32% респондентов 22% выбрасывают отходы в разные контейнеры во дворе дома, однако оставшиеся 10% граждан разделяют мусор на дополнительные подтипы, вроде крышечек или тетрапака. При этом 93% россиян знают, как сортировать отходы различной степени: 55% имеют общее представление о процессе и 38% знают о раздельном сборе отходов в деталях.