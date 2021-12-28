Около трети россиян практикуют раздельную сортировку отходов

Около 32% россиян сортируют отходы, выбрасывая их в разные контейнеры, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, слова которого приводит «360». Он пояснил, что в ходе проведённого РЭО телефонного опроса выяснилось, что лидерами по этому показателю являются Чукотка и Воронежская область.

32% россиян сортируют отходы и выбрасывают их в разные контейнеры — серый для смешанных и синий для вторсырья. Раздельный сбор отходов должен помочь сократить количество захораниваемых отходов и увеличить долю переработки. Наша национальная цель — 100% сортировки и снижение захоронения на 50% к 2030 году, — заявил Буцаев.

Уточняется, что из 32% респондентов 22% выбрасывают отходы в разные контейнеры во дворе дома, однако оставшиеся 10% граждан разделяют мусор на дополнительные подтипы, вроде крышечек или тетрапака. При этом 93% россиян знают, как сортировать отходы различной степени: 55% имеют общее представление о процессе и 38% знают о раздельном сборе отходов в деталях.

Ранее Российский экологический оператор представил «Зелёный рейтинг» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте страны. Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.