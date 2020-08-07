МИД России сообщил о нарушении соцсетью Twitter демократических принципов

https://static.news.ru/photo/b7c5105c-d8c4-11ea-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД России заявил о двойных стандартах и нарушении демократических принципов со стороны Twitter. В частности, такое замечание было сделано из-за введения соцсетью маркировки СМИ из РФ в качестве аффилированных с государством.

Расцениваем маркировку администрацией социальной сети Twitter вслед за Facebook страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством, в то время как западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми, как нарушение ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, — цитирует сообщение РИА Новости.

Представители ведомства также отметили внешнеполитические установки Вашингтона и недобросовестную конкуренцию американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации.

Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку сомнительным, с точки зрения обеспечения свободного распространения информации, действиям американской медиакорпорации, — добавили в МИД.

NEWS.ru писал ранее, что посольство России в Вашингтоне опубликовало комментарий к докладу Госдепа США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды».