«Коммерсант»: искусственный интеллект задействуют для мониторинга игр

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки игр. Нейросети позволят сократить время на поиск запрещённого контента — призывов к суициду, употреблению наркотиков, а также наличия в игре сюжетов, содержащих детскую порнографию, пишет «Коммерсант». Эксперты полагают, что в случае принятия данная инициатива может повлиять на доступность игровых платформ и видеоигр для пользователей.

По словам руководителя Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ Александра Федотова, человек потратит слишком много времени на изучение внутриигрового контента, тогда как ИИ справится этим гораздо быстрее.

Игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок, — подчеркнул он.

В Роскомнадзоре поддерживают эту инициативу. В ведомстве считают, что нововведение помогло бы защитить детей от незаконного контента.

В свою очередь основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев утверждает, что подобная инициатива может создать сложности разработчикам игр.

Прогонять большие игры через ИИ на предмет поиска чего-то незаконного или неэтичного в теории возможно, но это в результате может привести к ограничению доступности игры или платформ для их размещения, — считает Махтиев.

Эксперты игрового рынка отмечают, что ещё на этапе тестирования игры ИИ будет самостоятельно «проходить» её на всех уровнях и предоставлять отчёт, который изучат специалисты Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что платформе YouTube может быть вынесено предупреждение за её действия в отношении немецкоязычного канала RT, неисполнение которого грозит частичной или полной блокировкой в России. В Роскомнадзоре потребовали в максимально короткие сроки снять ограничения с канала и объяснить причины их введения.