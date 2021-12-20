«Коммерсант»: искусственный интеллект задействуют для мониторинга игр
«Коммерсант»: искусственный интеллект задействуют для поиска запрещённого контента в играх
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:06, 20 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки игр. Нейросети позволят сократить время на поиск запрещённого контента — призывов к суициду, употреблению наркотиков, а также наличия в игре сюжетов, содержащих детскую порнографию, пишет «Коммерсант». Эксперты полагают, что в случае принятия данная инициатива может повлиять на доступность игровых платформ и видеоигр для пользователей.
По словам руководителя Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ Александра Федотова, человек потратит слишком много времени на изучение внутриигрового контента, тогда как ИИ справится этим гораздо быстрее.
Игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок, — подчеркнул он.
В Роскомнадзоре поддерживают эту инициативу. В ведомстве считают, что нововведение помогло бы защитить детей от незаконного контента.
В свою очередь основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев утверждает, что подобная инициатива может создать сложности разработчикам игр.
Прогонять большие игры через ИИ на предмет поиска чего-то незаконного или неэтичного в теории возможно, но это в результате может привести к ограничению доступности игры или платформ для их размещения, — считает Махтиев.
Эксперты игрового рынка отмечают, что ещё на этапе тестирования игры ИИ будет самостоятельно «проходить» её на всех уровнях и предоставлять отчёт, который изучат специалисты Роскомнадзора.
Ранее сообщалось, что платформе YouTube может быть вынесено предупреждение за её действия в отношении немецкоязычного канала RT, неисполнение которого грозит частичной или полной блокировкой в России. В Роскомнадзоре потребовали в максимально короткие сроки снять ограничения с канала и объяснить причины их введения.