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Киберзлоумышленники начали активнее обманывать пользователей в 2019 году. Трендом года в этой области стал скам (мошеннические рассылки и объявления, обещающих крупное денежное поступление).

По информации «Лаборатории Касперского», количество заблокированных попыток перехода на опасные ресурсы во второй половине 2019 года выросло более чем в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 2,7 млн попыток до 36,7 млн. С лета эксперты ежемесячно фиксируют около двух тысяч новых скам-ресурсов.

Мошенники чаще всего просят жертв принять участие в акциях или пройти опросы за вознаграждение. При этом сумма «комиссии» или «закрепительного платежа» обычно невысокая — в среднем она составляет порядка 200 рублей. По подсчётам специалистов, потенциальный ущерб от скама во второй половине 2019 года мог бы составить более 7 млрд руб.

Резкий рост активности онлайн-мошенничества связан с большим охватом платформ: киберпреступники начали массово использовать социальные сети, видеосервисы и блоги, в том числе выдавая акции в Сети за посты известных людей.

Социальная инженерия остаётся одним из главных инструментов, направленных против юзеров. За неполный 2019 год было заблокировано 69 млн попыток перехода пользователей на фишинговые ресурсы, а доля спама в почтовом трафике составила 54%. Как отмечают эксперты, человек — наиболее слабое звено с точки зрения информационной безопасности, поэтому для защиты информации крайне важны не только спецрешения, но и цифровая грамотность.

Ранее NEWS.ru рассказал, что злоумышленники могут получить доступ к содержимому переписки в Telegram на iOS и Android. Для этого они используют СМС-коды, получаемые жертвами при входе в аккаунт с нового устройства.

Telegram сначала отправляет комбинацию через сервисный канал на все девайсы пользователя, а уже затем отправляет её через текстовое сообщение. Киберпреступники пользуются этим нюансом и сами инициируют запрос на отправку мессенджером СМС.