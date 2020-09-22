Эксперт рассказал об опасности использования голосовых помощников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дизайнер и разработчик под никнеймом Traf опубликовал в Twitter скриншот своей домашней страницы в iOS. Пользователям социальной сети так понравились самодельные иконки, что вскоре предприимчивый разработчик создал отдельный сайт и стал их продавать.

В течение первых двух часов работы Traf сумел заработать свыше $5 тысяч. Через некоторое время сумма его заработка составила $9240 от 330 покупателей. В настоящее время пакет иконок стоит $28....