Эксперт рассказал об опасности использования голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал об опасности, которую несёт пользование голосовым помощником. По его словам, сервис несёт угрозу, поскольку постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд и слышит всё, что происходит и говорится рядом.
Часть этого аудиопотока большинство ассистентов передают на серверы компаний-производителей. Там данные хранятся долго, а значит, в перспективе могут нанести вред,
Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают «асессоры» — люди, занимающиеся «разметкой» данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо «интересные» записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в Интернете, — подчеркнул Оганесян.
Эксперт добавил, что распознающие голосовые команды нейросети руководствуются нечёткой логикой, поэтому не исключены неадекватные действия помощника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что летом 2019 года BBC анонсировала разработку собственного голосового помощника по имени Beeb, которая станет английским аналогом Alexa от Amazon и сможет искать любимые программы, взаимодействовать с онлайн-сервисами и понимать британские акценты. Девять месяцев спустя компания выпускает первую бета-версию цифрового ассистента, доступную определённой группе пользователей. Beeb вышел для британских участников программы Windows Insider.
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